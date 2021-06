Seferovic com lugar no melhor 11 da época

Haris Seferovic, melhor marcador do Benfica e segundo melhor do campeonato, com 22 golos, tem lugar no 11 ideal do ano. A Liga anunciou o nome do ponta de lança suíço como o segundo avançado, depois de Taremi, que reuniu mais votação entre os treinadores e capitães dos clubes do escalão principal.

Além dos 22 golos na I Liga, Seferovic fez seis assistências e é o jogador que participou em mais golos diferentes na época 2020/21.

O avançado é o primeiro jogador do Benfica com lugar no 11 do ano e o primeiro que não pertence a Sporting ou FC Porto. A Liga já divulgou 10 dos 11 atletas que constituem a equipa ideal

Adán é o guarda-redes; Porro, Coates, Pepe e Nuno Mendes são os defesas; Palhinha, Sérgio Oliveira e Pedro Gonçalves os médios; Taremi e Seferovic os avançados. Falta apenas descobrir o nome do terceiro avançado.