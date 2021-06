João Pedro é o novo "team manager" do Vizela. Depois de 13 épocas no clube, como jogador, o até aqui capitão de equipa retira-se aos 31 anos e assume novas funções no clube.

João Pedro sobe com o Vizela à I Liga e continuará a acompanhar de perto o plantel às ordens de Álvaro Pacheco.

Natural de Vizela, desde 2008/09 na equipa principal, o defesa fez 10 jogos na temporada em que o clube alcançou a promoção à I Liga.