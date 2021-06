Carlos Júnior mete-se entre os grandes e completa 11 do ano

Carlos Júnior foi escolhido para o melhor 11 da época da I Liga.

O extremo brasileiro do Santa Clara e o terceiro jogador da frente de ataque da equipa ideal do campeonato, juntamente com Haris Seferovic, do Benfica, e Mehdi Taremi, do FC Porto. O iraniano foi o que reuniu mais votação entre os treinadores e capitães dos clubes do escalão principal.

Carlos Júnior é o único elemento deste 11 que não joga num dos três grandes. É, ainda, o segundo que não pertence a Sporting ou FC Porto — Seferovic, do Benfica, foi o primeiro.

Com 15 golos e quatro assistências em 32 jogos, Carlos Júnior ajudou o Santa Clara a garantir uma qualificação inédita para as competições europeias. A equipa açoriana vai disputar a edição de estreia da UEFA Conference League na próxima época.

Adán é o guarda-redes; Porro, Coates, Pepe e Nuno Mendes são os defesas; Palhinha, Sérgio Oliveira e Pedro Gonçalves os médios; Taremi, Seferovic e Carlos Júnior os avançados.