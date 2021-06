Seleção espanhola em alerta. Luis Enrique chama 11 jogadores dos sub-21 para a "bolha"

Perante a possibilidade de não contar com mais jogadores para o Europeu, Luis Enrique monta um plano B e chamou Álvaro Fernández, Óscar Mingueza, Marc Cucurella, Bryan Gil, Juan Miranda, Gonzalo Villar, Pozo, Brahim, Zubimendi, Yeremy Pino e Javi Puado. Onze jogadores que chegaram às meias-finais do Europeu sub-21, em que a Espanha foi eliminada por Portugal, nas meias-finais.

A situação na seleção espanhola está incerta e no meio do caos, Luis Enrique acaba de chamar 11 jogadores que estiveram no Europeu de sub-21 para integrarem os trabalhos em "bolha", em Madrid, juntamente com os seis atletas convocados de urgência, após Sergio Busquets ter testado positivo à Covid-19 .

Estes 11 juntam-se a Kepa, Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler, Brais Méndez e Raúl Albiol. São já 17 os jogadores a treinar "em bolha", em Madrid, sob orientação de Luis Enrique.

Foram os sub-21 que representaram a seleção principal no encontro de preparação com a Lituânia, que a Espanha venceu, por 4-0, com golos de Guillamón, Brahim Diaz, Miranda e Javi Puado. Abel Ruiz, ponta de lança do Sporting de Braga, estreou-se pela equipa principal, foi titular e falhou uma penálti.

A Espanha tem estreia no Euro 2020 agendada para segunda-feira, 14 de junho, em Sevilha, frente à Suécia. A equipa de Luis Enrique está no Grupo E, com Suécia, Polónia e Eslováquia.