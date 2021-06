Oficial. Bruno Lage é o novo treinador do Wolverhampton

"Tenho a grande ambição de conseguir grandes feitos por este clube. Estou muito feliz por ter esta oportunidade. Estou muito feliz, porque estou de regresso a este país e por ser o treinador de uma grande equipa. É uma equipa e um clube que quer fazer história e competir na Premier League. Estou muito entusiasmado", diz Bruno Lage, em declarações publicadas no site do Wolverhampton.

Lage cumpre o desejo de regressar a Inglaterra e de treinar na liga principal, depois de ter sido adjunto de Carlos Carvalhal, no Sheffield Wednesday e nos galeses do Swansea City.

O treinador, de 45 anos, regressa ao ativo, depois de uma época sem trabalhar. Lage foi dispensado do Benfica no final da temporada passada e substituído, interinamente, por Veríssimo.

O Wolverhampton não revelou a duração do contrato assinado com o técnico português, que já está a trabalhar na construção do plantel para a próxima época, sendo que, tal como aconteceu com Nuno, irá contar com vários jogadores portugueses.