Marcus concretiza sonho na estreia pela Nigéria

Mais do que um objetivo Marcus assume que ser internacional pela seleção principal da Nigéria "foi um concretizar de um sonho". Em declarações publicadas pela federação daquele país, o avançado do Feirense diz que deu "o melhor para agarrar a oportunidade" que lhe foi concedida.

O jogador, de 21 anos, foi uma das revelações da II Liga e consolidou lugar na equipa principal do Feirense, com 28 jogos e 11 golos. Na temporada passada, Marcus jogava nos sub-23 do Feirense, na Liga Revelação, e hoje é internacional pelo seu país.

Chamado para um estágio na Áustria, disputou dois jogos com a camisola da seleção da Nigéria, frente aos Camarões. Na primeira partida entrou perto do fim, mas no segundo jogo o selecionador, o alemão Gernot Rohr, utilizou-o durante 25 minutos.

Na concentração, Marcus cruzou-se com Peter Etebo, antigo jogador do Feirense, que este anos jogou no Galatasaray, por empréstimo do Stoke City. Chidozie, do Boavista, também representou a equipa nigeriana.