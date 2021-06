Coreia do Sul goleia Sri Lanka

A Coreia do Sul venceu o Sri Lanka, por 0-5, e a uma jornada do final da 2.ª fase da qualificação asiática para o Mundial 2022 está a um ponto de assegurar o apuramento para a ronda final.

Shin-Wook Kim, duas vezes, Dong-Keyong Lee, He-Chan Hwang e Sang-Bin Jung marcaram os golos da seleção orientada por Paulo Bento.

A Coreia beneficiou, ainda, da derrota do Líbano no Turquemenistão para se isolar na liderança do Grupo H. Na última jornada, os sul-coreanos recebem o Líbano e o empate é suficiente para Paulo Bento apurar a equipa para a fase final da qualificação.