Seleção nacional sem casos positivos de Covid-19

Não há registo de qualquer caso positivo de Covid-19 na seleção portuguesa. Todos os testes realizados ao fim do dia de terça-feira deram negativo, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol, que informou, esta semana, após ocaso positivo de Busquets, dois dias depois do Espanha-Portugal, que "quase todo o grupo está vacinado".

Esta manhã houve treino no relvado número 1 da Cidade do Futebol. A equipa portuguesa está em contagem decrescente para a fase final do Campeonato da Europa. Defronta Israel, esta noite, às 19h45, em Alvalade, no último jogo de preparação para a competição.