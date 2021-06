Josué: “Neste momento Portugal é uma das seleções mais fortes da Europa e do mundo”

Josué, internacional português a jogar em Israel, não tem dúvidas de que a seleção nacional está “num nível de excelência”, tanto a nível coletivo como individual, os que foram convocados e “muitos daqueles que ficaram de fora também”.

“Neste momento acho que Portugal é uma das seleções mais fortes da Europa e do Mundo”, diz em Bola Branca.

Atualmente no Hapoel Beer Sheva, o médio olha para o Euro 2020 com muita expectativa, tendo esperança que Portugal “consiga ganhar uma vez mais”. Porém, reconhece que “vai ser difícil”, devido ao complicado grupo F. Josué espera “dois grandes jogos contra França e Alemanha” e compara a seleção húngara à equipa das quinas no Euro 2004.

“Jogamos no país deles e sabemos a força que dá ter os adeptos, vimos em 2004 que foi uma loucura em Portugal. Mas acho que temos uma palavra a dizer e podemos chegar muito longe”, sublinha.

Enquanto médio, Josué reconhece que Portugal tem uma “tremenda qualidade no meio campo”, embora Fernando Santos já tenha mostrado “que é possível encaixar” diversos jogadores. Jogando qualquer um dos convocados, a equipa “fica sempre com uma qualidade incrível”.

"Viver o dia de hoje"

Josué, formado no FC Porto, está na segunda época ao serviço do Hapoel Beer Sheva, tendo mais um ano de contrato. O médio diz estar feliz e estar a “adorar estar em Israel”, tendo feito, em 2020/21, a melhor temporada da carreira, com um registo de 13 golos marcados em 34 jogos.

“Sinto-me muito bem no clube, as pessoas tratam-se muito bem e os adeptos gostam muito de mim”, confessa em entrevista à Renascença.

Em relação ao futuro, Josué apenas que “temos de viver o dia de hoje, não o dia de amanhã”.