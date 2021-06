Fernando Santos: "Há seguramente coisas a melhorar"

Fernando Santos mostrou-se cauteloso na análise à goleada (4-0) de Portugal a Israel, no último jogo de preparação para o Euro 2020.

Em declarações à RTP, o selecionador nacional admitiu que a primeira parte foi melhor que a segunda, especialmente os primeiros 20 minutos.

"Primeiros 20 minutos muito bons, com muita intensidade defensiva e ofensiva. Podíamos ter feito dois ou três golos. Depois, tivemos ali um quarto de hora em que estivemos só com a bola, mas depois acelerámos outra vez e fizemos dois golos. A primeira parte no cômputo geral foi boa. Na segunda parte, mudei um pouco as coisas, mas começámos a falhar muitos passes e a circulação já não foi tão objetiva e as coisas não estiveram tão bem, tivemos algumas dificuldades. Depois na parte final voltámos a estar bem. Há seguramente coisas a melhorar", referiu.

Fernando Santos reconheceu, também, que perante adversários como Hungria, França e Alemanha a pontaria portuguesa terá de estar mais afinada, visto que será "muito mais complicado" criar situações de golo. "Mas temos qualidade para as criar", ressalvou o selecionador.