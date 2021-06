Cristiano Ronaldo entra no Euro 2020 a cinco golos do recorde de Ali Daei

Cristiano Ronaldo apontou, esta quarta-feira, na goleada (4-0) a Israel, o seu 104.º golo ao serviço de Portugal e colocou-se a cinco do recorde mundial de Ali Daei, que marcou 109 pela seleção do Irão.

O capitão da seleção nacional fez o 2-0 aos 44 minutos. Foi o 19.º golo de Cristiano Ronaldo em particulares, contra 85 em jogos oficiais.

Agora com 175 internacionalizações "AA", o avançado da Juventus, de 36 anos, que foi substituído aos 71 minutos, entrará no Euro 2020 a cinco golos do recorde mundial de seleções, pertencente a Ali Daei.



Portugal entra em ação no Europeu das 11 cidades a 15 de junho, frente à Hungria. Defronta depois a Alemanha, a 19, e a França, a 23.