Benfica oficializa venda de Pedrinho ao Shakhtar Donetsk

O Benfica confirmou, esta quarta-feira, a venda de Pedrinho ao Shakhtar Donetsk por 18 milhões de euros, valor que pagou pelo jogador há um ano.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Benfica esclarece que o acordo está dependente da realização de exames médicos e da assinatura do contrato entre o extremo internacional olímpico brasileiro, de 23 anos, e o clube ucraniano.

O Benfica informa, ainda, que "não terá qualquer encargo com serviços de intermediação". Por outro lado, assumirá a responsabilidade pelo mecanismo de solidariedade relativo à transferência.

Empresário lamenta escassa utilização

Pedrinho tinha contrato com o Benfica até 2025 e cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Fora adquirido ao Corinthians no final da última época, pelos 18 milhões de euros que agora rende ao clube da Luz, onde teve uma utilização intermitente, por parte de Jorge Jesus.

Foi precisamente a isso que aludiu o empresário do jogador, Will Dantas, num vídeo com lances pelo Benfica publicado nas redes sociais.

"Alguns lances dos poucos minutos em que Pedrinho esteve em campo. Só para constar, as poucas partidas em que o colocaram a titular sacaram-no logo no início do segundo tempo, noutras entrou quando faltavam apenas cinco ou 10 minutos para terminar o jogo. Pasmem-se, [num jogo] entrou a 20 segundos do final. Não acreditem em 'estatísticas'", escreveu o agente do extremo brasileiro.



Pedrinho, de 23 anos, deixa o Benfica, ao fim de uma só temporada, com um golo marcado e quatro assistências registadas em 31 jogos.