"Basic é um jogador talhado para um clube grande. É fino, tem classe!"

"Impôs-se com alguma naturalidade pela sua qualidade de jogo. É um jogador que assume influência quer no aspeto defensivo, quer, sobretudo, na organização ofensiva da equipa. Tem sido preponderante", acrescenta.

O técnico trabalha no dia a dia ao lado da equipa principal e destaca a simpatia de um atleta que em cada época que passa tem tido "uma influência em crescendo" no 11 do Bordéus.

Vítor Pereira, coordenador da formação de guarda-redes no Bordéus, clube ao qual o médio está ligado desde janeiro de 2019, avalia em Bola Branca as características que têm levado as águias, e outros emblemas europeus, a olharem para Basic com vontade de assegurarem a sua contratação.

Sem comparações a Matic

Vítor Pereira não concorda quando se tentam fazer colagens ou comparar Basic a Nemanja Matic, sérvio que triunfou no Benfica. O treinador do Bordéus aponta similitudes na parte física, ambos são altos e curiosamente esquerdinos, mas no resto têm características distintas.

"O Basic é mais ofensivo do que o Matic. Basic aprendeu no campeonato francês a transportar a bola, a levar a equipa para a frente. Nesse aspeto é um jogador empolgante. Tem remate, faz golos, sabe marcar livres. Tenta muitas vezes o remate de fora da área. Sabe combinar com os avançados de costas para a baliza. Defensivamente sabe posicionar-se e é agressivo nos duelos", esclarece o técnico.

E estes são os argumentos que o têm levado até à seleção croata, vice-campeã mundial, onde "não é fácil entrar". "Ele aos poucos está-se a chegar" e se entrar num clube como o Benfica poderá "projetar-se mais na carreira internacional pela seleção".

Toma Basic, de 24 anos, tem contrato com o Bordéus até 2022 e, de acordo com o "transfermarkt", site especializado no mercado de transferências, está avaliado em 9 milhões de euros. Basic chegou ao clube francês em 2019, proveniente do Hajduk Split, a troco de 3,5 milhões.

Esta temporada fez 34 jogos pelo Bordéus e marcou quatro golos. Basic tem duas internacionalizações pela Croácia, mas não entrou nas escolhas de Zlatko Dalic para a fase final do Euro 2020.