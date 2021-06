Post Malone, Anitta, Jason Derulo e HMB confirmados no Rock in Rio Lisboa 2022

O Rock in Rio Lisboa confirma que Post Malone vai ser cabeça de cartaz para o dia 26 de junho de 2022.

No último dia previsto para o festival vai regressar após vão passar também pelo Palco Mundo Anitta, Jason Derulo e HMB.

Post Malone, um dos artistas mais populares do Spotify, sobe pela primeira vez ao Palco Mundo no mesmo dia que Anitta, a artista brasileira nomeada pela Billboard USA como uma das 15 pessoas mais influentes do mundo nas redes sociais.

No mesmo dia, Jason Derulo, a voz por trás de “Savage Love”, “Want to Want me” ou “Trumpets”, estreia-se na Cidade do Rock e a abertura do dia fica a cargo dos portugueses HMB que, depois de terem passado pela edição do festival no Brasil em 2017, voltam em 2022.

A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa foi reagendada para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022, no Parque da Bela Vista. Além dos nomes confirmados esta terça-feira, fazem também parte do cartaz do Palco Mundo Foo Fighters, The National e Liam Gallagher (18 de junho de 2022), Duran Duran, a-ha, Xutos & Pontapés e Bush (25 de junho de 2022).

A organização promete para breve mais novidades e reafirma que os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para a nova data.

A edição portuguesa do Rock in Rio estava prevista para junho de 2020, mas acabou por ser adiada para 2022.