PS candidata secretário de Estado da Mobilidade à Câmara do Porto

O atual secretário de Estado da Mobilidade foi o escolhido pelo Partido Socialista para liderar a lista à Câmara Municipal de Porto.

A notícia é avançada nesta terça-feira pelos jornais “Público” e “Jornal de Notícias”, segundo os quais a decisão do secretário-geral do PS pretendeu pacificar a concorrência entre várias fações criadas no PS-Porto.

Eduardo Pinheiro, o nome escolhido por António Costa, já foi presidente da Câmara de Matosinhos, pelo que não é um novato nas lides autárquicas.

Eduardo Pinheiro nasceu em 1979 e é licenciado em Sociologia, tendo concluído depois a pós-graduação em Gestão de Entidades Públicas e Autárquicas.

Em 2013, assumiu a vice-presidência da Câmara Municipal de Matosinhos e, em 2017, a presidência da mesma autarquia, cargo que acumulou com o de presidente do Conselho de Administração das empresas municipais Matosinhos Habit, E.M. e Matosinhos Sport, E.M..

Também em 2013, integrou a Assembleia Intermunicipal LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto e, entre janeiro de 2017 e maio de 2019, presidiu à Assembleia Geral do Metro do Porto.

Em dezembro de 2018 foi eleito vice-presidente do Conselho de Administração da Agência de Energia do Porto (AdEPorto).