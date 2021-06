Marcelo defende que Carta dos Direitos na Era Digital não institui censura

Segundo o Presidente da República, "nos termos em que existe o artigo 6.º, pode-se achar que é mais bem escrito ou mais mal escrito, que é mais feliz ou menos feliz, mas censura não tem".

"E, portanto, a meu ver não tem nada de inconstitucional. Foi assim que eu o promulguei. Também vos confesso que me senti confortado pelo facto de todos os partidos, praticamente todos, menos um deputado, acharem que aquilo não levantava nenhum problema de constitucionalidade nem nenhum problema político grave", reforçou.

O chefe de Estado ressalvou que respeita aqueles que dizem que é preciso "estar atentos a que no futuro não haja censura".

No entanto, contrapôs que aquilo que mais o preocupa "é que os jornais, as rádios e as televisões entrem em crise económica e financeira e surja uma censura através do poder económico", em que "quem paga, quem compra, quem exerce uma forma de intervenção económica e financeira poder dizer: isto convém mais, convém menos, isto levanta problemas".

Questionado se vê isso acontecer atualmente, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: "Não vejo, mas se a informação não for viável económica e financeiramente fica muito frágil, e essa fragilidade não é boa para a liberdade de imprensa".