Covid-19. Ventura quer saber se Portugal também exige teste a quem vier de Espanha

Dirigindo-se ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o deputado único do Chega quer saber se a decisão comunicada por Espanha foi acertada com o Governo português.

O deputado André Ventura, do Chega, questionou o Governo sobre os motivos invocados por Espanha para justificar as medidas de controlo fronteiriço devido à Covid-19 anunciadas esta segunda-feira quer saber se Portugal vai fazer as mesmas exigências.

"O nosso país parece uma vez mais ser apanhado literalmente desprevenido por autoridades estrangeiras, circunstância que desprestigia Portugal e os portugueses e que parece merecer, da parte do executivo português, um incompreensível silêncio e/ou desconhecimento da realidade que nos rodeia", frisou o deputado do Chega, numa nota divulgada esta segunda-feira.

Além da decisão do Governo espanhol, André Ventura recordou a retirada de Portugal dos destinos considerados seguros pelo Reino Unido salientou que a situação "mais se parece assemelhar a um verdadeiro boicote ao povo português" e exige aos governantes "esclarecimentos cabais e medidas proporcionais".

O líder do Chega considerou que, além do "desprestígio ao país, estas decisões representam também uma realidade muito preocupante para a retoma da economia nacional, que se afigurava menos negativa com a chegada do verão".