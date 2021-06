Quatro detidos em operação contra o tráfico e posse de armas na Grande Lisboa

Os concelhos da Amadora, Lisboa e Cascais foram os alvos da PSP esta manhã. A "Operação Story" envolve 80 polícias das várias unidades da PSP.

Do total de buscas realizadas desde as 7h00, nove foram em residências e as restantes oito em viaturas e estabelecimentos comerciais. O objectivo era efetuar a recolha de prova relacionada com a posse, tráfico e mediação de armas.

A investigação teve início há 10 meses, depois de a polícia ter detetado numa publicação nas redes sociais, onde eram exibidas várias armas de fogo. Os investigadores já não tinhamdúvidas de que as armas tinham proveniência ilícita e que o grupo se dedicava à sua venda ilegal.



Foram detidas quatro pessoas, entre os 20 e 30 anos, e apreendidas oito armas de fogo, munições, dinheiro e droga - haxixe, cocaína e pés de canábis.

Todas as detenções foram concretizadas em flagrante delito, uma vez que os arguidos tinham as armas sem seu poder.



No terreno estão agentes de várias unidades da PSP, onde se inclui o Departamento de Armas e Explosivos, Comando Metropolitano de Lisboa, Unidade Especial de Polícia e Departamento de Investigação Criminal.