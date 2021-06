Quase um em cada quatro portugueses com vacinação completa

Veja também:

Cerca de um quarto da população portuguesa já tem a vacinação completa.

Os dados apresentados esta terça-feira pelas autoridades de saúde indicam ainda que 40% da população já recebeu a primeira dose da vacina.

Ao longo dos últimos sete dias mais 333.769 pessoas ficaram com a vacinação completa, e neste momento mais de metade das pessoas entre os 65 e os 79 anos já se incluem neste grupo, sendo que os maiores de 80 com as duas doses são 92%.

Mais de um em cada quatro dos cidadãos entre os 50 e os 64 anos também já foi totalmente vacinado.

O número de pessoas que recebeu a primeira dose ao longo da última semana ascende a 226.341 e 97% das pessoas acima dos 80 anos já levaram pelo menos uma vacina. Dos cidadãos que têm entre 65 e 79 anos, 94% estão nessa categoria, bem como 59% da população entre os 50 e os 64 anos.

Esta terça-feira, segundo os dados, Portugal tinha recebido já um total de 7.263.540 doses de vacinas, das quais 6.299.315 tinham sido administradas.

Atualmente, em Portugal, o autoagendamento para vacinação já está aberto para maiores de 43 anos.