Marcelo “descansado” perante erro de Espanha. “A história acaba bem”

Um erro técnico que está ultrapassado e está tudo bem. É esta a reação do Presidente da República ao recuo de Espanha em exigir testes à Covid-19 na fronteira terrestre com Portugal.

“Aconteceu aquilo que se esperaria. Era um erro”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa nesta terça-feira de manhã aos jornalistas.

À porta do hotel onde está hospedado na Madeira para assistir às cerimónias do 10 de Junho, o chefe de Estado adianta que a questão ficou sanada logo na noite de segunda-feira, após o pedido de esclarecimentos do Governo português.

“Ontem mesmo, o senhor ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e depois o senhor primeiro-ministro me comunicaram que as autoridades espanholas, logo de manhazinha, iriam explicar que era um erro e, portanto, não tinha havido aquela decisão e eu fiquei descansado”, conta.