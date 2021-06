Mais um morto e 598 infetados em dia de recuo de casos ativos

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais um morto e 598 infetados com Covid-19. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde revela ainda que o número de casos ativos recuou: são agora 23.631, menos 193 do que ontem.

A única vítima mortal registou-se em Lisboa e Vale do Tejo e tinha entre 60 e 69 anos. A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a zona mais preocupante com quase dois terços dos novos casos (348 - 58%). A região Norte tem 129 novos casos, o Centro 60, o Alentejo 20 e o Algarve 18. Nas regiões autónomas, os Açores têm 14 e a Madeira nove.

Já o número de internados subiu. Há agora quase 300 pessoas internadas com Covid (296, mais cinco do que ontem), das quais 66 em cuidados intensivos (mais sete).

O valor do R e a incidência manteve-se inalterado de ontem para hoje, fixando-se o valor do R a 1,07 a nível nacional e 1,08 no continente. Já a incidência por 100 mil habitantes é de 72,2 casos a nível nacional e 70,6 no continente.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 853.632 casos positivos de Covid-19, dos quais 17.037 morreram e 812.964 conseguiram recuperar.

Ainda segundo informação da DGS, até ao momento já foram administradas em Portugal continental 6.110.360 doses de vacina, das quais 2.025.651 pessoas já têm o esquema vacinal completo e 4.011.686 têm a primeira dose.