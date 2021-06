Juiz rejeita pedidos de nulidade. Sócrates e Carlos Santos Silva vão a julgamento

O juiz de instrução do processo Operação Marquês, Ivo Rosa, rejeitou pedidos de nulidade do Ministério Público e dos advogados do ex-primeiro-ministro José Sócrates e do empresário Carlos Santos Silva, ordenando o envio dos autos do processo para julgamento.

Segundo confirmou hoje à agência Lusa, em despacho de 53 páginas proferido na passada sexta-feira Ivo Rosa recusou os pedidos de nulidade apresentados pelo Ministério Público (MP) e pelas defesas de José Sócrates e Carlos Santos Silva, ordenando que os autos da Operação Marquês sejam enviados imediatamente para o Tribunal Criminal de Lisboa, no Campus de Justiça, para marcação do julgamento.

A informação da decisão de Ivo Rosa quanto aos pedidos de nulidade do MP e de Sócrates foi hoje avançada pelo Expresso online que refere que Ivo Rosa ordenou a "remessa imediata" dos autos para o Tribunal Criminal de Lisboa, para ser sorteado o coletivo de juízes de julgamento.

O MP tinha pedido, em meados de abril, a nulidade da decisão instrutória do juiz Ivo Rosa na Operação Marquês, considerando que na pronúncia "houve alteração substancial dos factos".

Segundo disse então à Lusa fonte ligada ao processo, o pedido de nulidade "tinha a ver com a descrição que consta na decisão sobre o crime precedente, que é a corrupção e que conduz ao branqueamento" de capitais.

"Do branqueamento de capitais faz parte o crime precedente, isto é, o facto ilícito de base", referiu na altura a mesma fonte, observando que no despacho instrutório de Ivo Rosa, "os factos que descrevem o crime de corrupção mudam e ao mudar, muda também o crime de branqueamento em causa".

Nesta arguição de nulidade do MP, a fonte apontou o facto de na acusação o empresário Carlos Santos Silva estar acusado de corrupção passiva "e agora aparecer como corruptor ativo" do ex-primeiro-ministro José Sócrates.