“Equívoco corrigido hoje”. Espanha volta atrás e deixa de pedir testes a Portugal

“A questão está totalmente sanada”, garante Santos Silva, agradecendo “às autoridades espanholas a forma muito rápida e amiga com que resolveram este equívoco”.

À Renascença , o ministro explica que a decisão de Madrid emanou da direção-geral de saúde de Espanha, “que, por razões que podemos compreender, não teve em conta que a gestão das fronteiras não é apenas uma responsabilidade das autoridades sanitárias, mas é uma responsabilidade dos governos, em particular dos Ministérios da Administração Interna”.

“Portanto, muito obrigada a Espanha pela prontidão com que revolveu o assunto”, afirma Augusto Santos Silva.





Segundo o “Diário de Notícias", Espanha admitiu que tal medida “teria um grave impacto na relação política e económica entre os dois países” e, por isso, vai corrigi-lo, depois de intensas conversações diplomáticas.

Na segunda-feira, quando foi conhecida a restrição espanhola à entrada via Portugal, as reações não se fizeram esperar.

“Percebemos que, em tempo de pandemia, cada um trate de si e Deus trata de todos. Mas há limites para este entendimento até no quadro da UE”, reagiu o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Antes, o ministro dos Negócios Estrangeiros tinha afirmado à Renascença que aguardava explicações, considerando que “só pode ser um equívoco” de Madrid.

“Pedimos esclarecimentos às autoridades espanholas, aos diferentes níveis político-diplomáticos, começando aliás pelo meu nível. Esperemos esses esclarecimentos tão brevemente quanto possível por aquilo que só pode ser um equívoco ou um erro. Na ausência desses esclarecimentos teríamos de tomar medidas recíprocas”, avisou Santos Silva.

O chefe da diplomacia portuguesa sublinhou ainda quem “nos momentos mais difíceis da pandemia”, os dois países vizinhos mantiveram “coordenadamente as fronteiras fechadas”, não fazendo sentido que agora, com as fronteiras abertas, exista “uma exigência cuja verificação paralisaria o transito rodoviário”.