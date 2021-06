DGS recomenda vacina da Janssen a homens acima dos 18 anos

Veja também:

A vacina da Janssen passa a ser recomendada para homens acima dos 18 anos.

A DGS mudou as orientações para esta vacina, que até esta terça-feira era recomendada apenas para pessoas com idade igual ou superior aos 50 anos.

Esta vacina tem sido associada a problemas de saúde, extremamente raros, mas com prevalência entre jovens. Segundo a DGS, um estudo recente revelou que estes “fenómenos trombóticos com trombocitopenia” são ainda mais raros entre pessoas do sexo masculino, pelo que se justifica permitir a vacinação a homens com idade igual ou superior a 18.

A recomendação em Portugal continua a ser diferente da que é feita pela Agência Europeia do Medicamento, que permite que a vacina seja administrada também a mulheres com idade igual ou superior a 18 anos.

Em Portugal, e como confirmou recentemente a DGS, a toma desta vacina continua a ser possível para pessoas fora da idade recomendada, desde que dêem o seu consentimento.