Banco Alimentar do Porto em várias frentes para ajudar quem precisa

São vários os projetos do Banco Alimentar do Porto para recolher alimentos para doar aos que mais precisam e há cada vez mais famílias a recorrerem à ajuda.

A campanha habitual nos supermercados não se realizou devido à pandemia e para colmatar a falha das 270 toneladas que recolheria, a instituição tem em marcha várias campanhas.

“Temo-nos vindo a reinventar e temos criado novas ideias e novas soluções para recolher alimentos. E isso é fantástico, esta mobilização que estamos a fazer da comunidade e este caminhar conjunto que estamos a construir com a comunidade”, conta a responsável pela área de apoio social do Banco Alimentar do Porto, Inês Pinto Soares.

Neste contexto, em conjunto com os agrupamentos de escuteiros e as paróquias da diocese, está a decorrer a iniciativa “Escuta: é hora de agir!”. Até ao dia 18 de junho, a campanha irá recolher alimentos que, depois no dia 19 de junho, serão entregues pelos núcleos regionais da Diocese do Porto no Banco Alimentar do Porto.

Até ao final de junho decorre uma outra campanha nas escolas do distrito. Foram as próprias escolas a sugerir ao banco alimentar a colocação de pontos de recolha dentro dos estabelecimentos de ensino e a incentivar a comunidade educativa - professores, alunos, associações de estudantes e associação de pais - a doarem alimentos.

Em marcha está ainda um outro projeto designado “Porto d’Apoio”, direcionado aos voluntários do banco alimentar.

“Os nossos voluntários é que se propõem falar com família e amigos para trazerem alimentos para o Banco Alimentar do Porto. Esta recolha feita pelos nossos voluntários, que são cerca de 700, é uma recolha muito engraçada, porque forma-se uma rede de solidariedade bastante grande entre todos os voluntários que vão falando com as suas famílias e amigos e vai estar a decorrer até ao dia 22 de junho, 21 de junho é o último dia da campanha”, explica Inês Pinto Soares.