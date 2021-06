Índia ultrapassa as 350 mil mortes desde o início da pandemia

Veja também:

A Índia registou nas últimas 24 horas 2.123 mortes. No total, desde o início da pandemia já morreram 351.309, um valor apenas ultrapassado pelos Estados Unidos e Brasil.

O país também detetou 86.498 infeções, totalizando agora 28,99 milhões de casos acumulados. Ainda assim, este é o valor mais baixo dos últimos dois meses.

O país tem registado uma tendência decrescente de casos e mortos, com as recuperações a excederam as novas infeções esta semana, levando vários governos estaduais a aliviar algumas das restrições.

A Índia, com uma população de mais de 1,35 mil milhões de habitantes, é um dos maiores fabricantes mundiais de vacinas e vê o seu programa de vacinação como a principal solução para a crise do coronavírus.

Nas últimas 24 horas, o país administrou 3,3 milhões de doses, uma melhoria nos últimos dias, mas não suficiente para cumprir os objetivos de vacinação.

A pandemia de provocou, pelo menos, 3.731.297 mortos no mundo, resultantes de mais de 173,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.