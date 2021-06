Governo aconselha britânicos a não irem de férias para o estrangeiro

Veja também:

O Governo britânico está a aconselhar os cidadãos a ficarem em casa durante as férias e não fazerem viagens ao estrangeiro. Em entrevista ao canal de televisão Sky News, o ministro do Ambiente deu o seu próprio exemplo.

"Vou ficar em casa. Não tenho intenção de viajar ou ir de férias para o estrangeiro este verão", disse George Eustice. Nestas declarações, encorajou os britânicos a visitar os "sítios ótimos" do país e recordou que as pessoas têm de estar conscientes dos riscos que correm ao sair do Reino Unido.

A recomendação surge dias depois do Reino Unido ter retirado Portugal da lista verde de países para os quais os britânicos podem viajar sem ter de cumprir quarentena no regresso.

As restrições de viagens de Portugal para o Reino Unido entram em vigor esta terça-feira. Um dia antes, milhares de britânicos deixaram Portugal à pressa.

Desde o início da pandemia, foram notificados 127.841 óbitos de covid-19 num total de 4.522.476 infeções confirmadas no país.



A pandemia de provocou, pelo menos, 3.731.297 mortos no mundo, resultantes de mais de 173,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.