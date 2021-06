Falha na internet deixa alguns dos maiores sites do mundo em baixo

Vários sites e aplicações em todo o mundo registaram interrupções durante a manhã desta terça-feira, tendo sido atingidos sites de notícias e plataformas de comunicação social.

A notícia é avançada pela agência Reuters que, no entanto, não conseguiu confirmar imediatamente o problema que afeta os sites.

O site do jornais "Financial Times", o "Guardian", o "New York Times" e a Bloomberg News foram alguns dos atingidos.

Também foram afetados portais como a Amazon, Target ou o site do governo do Reino Unido.

A CNN avança que o "apagão" pode estar relacionado com um problema nos servidores da Fastly, uma empresa de serviços na nuvem.

"Erro 503" é a mensagem que se lê quando se tenta aceder a um destes sites.

[em atualização]