Telma Monteiro. “Objetivo em Tóquio são as medalhas”

A judoca Telma Monteiro queria chegar às medalhas no Mundial de Judo, mas lembra que o objetivo principal da temporada são os Jogos Olímpicos.

Numa mensagem nas redes sociais, após o sétimo lugar alcançado esta terça-feira, Telma Monteiro insiste que mantém a vontade “de ser melhor, de fazer mais, do quanto acredito que vou conseguir!”.

“Mesmo sabendo que o objetivo da preparação são os Jogos Olímpicos, vim com o objetivo de lutar pelas medalhas. Dei tudo, tudo o que tinha hoje. Não chegou para o que queria. Mas quando o dia chegar vou dar tudo, mas tudo do que tenho possibilidades de dar e vai chegar! Sem receio nenhum posso assumir que o meu objetivo em Tóquio são as medalhas”, escreveu a atleta do Benfica.

Telma Monteiro deixa a convicção. “Tenho zero receio de 'falhar', da desilusão, porque para chegar lá é preciso um coração forte, coração de quem quer. Porque quem não tenta não sofre. Mas quem não tenta não sabe a riqueza de dar tudo de lutar por algo grande”.

“A vontade que tenho é mais forte do que o que me pode parar. O meu foco agora é a prova mais importante do ciclo”, reafirma.

“Oficialmente apurada para os meus quintos Jogos Olímpicos”, lembra a campeã da Europa em título.

A fechar a mensagem, uma certeza: “No fim, vamos sorrir”.