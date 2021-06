Mundial de Futsal estreia apoio do vídeo às arbitragens

A FIFA anuncia a introdução do apoio vídeo aos árbitros no Campeonato do Mundo de Futsal, que se realiza entre 12 de setembro e 3 de outubro na Lituânia.

É a primeira vez que o sistema será utilizado num Mundial de Futsal. Os árbitros e as equipas podem recorrer às imagens, num monitor colocado ao lado da quadra, para rever quatro tipo de situações: golos, penáltis, cartões vermelhos diretos e erros na indentificação de jogadores.