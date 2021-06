João Almeida e Nelson Oliveira vão aos Jogos Olímpicos

João Almeida e Nelson Oliveira vão disputar as provas de ciclismo de estrada dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, anunciou a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), que confirmou, ainda, Maria Martins em omnium e Raquel Queiroz no "cross country" olímpico (XCO).

Nelson Oliveira, da Movistar, vai tornar-se, aos 32 anos, no primeiro corredor português a estar em três edições de Jogos Olímpicos, depois de ter disputado as provas de fundo e de contrarrelógio em Londres 2012 e no Rio 2016, tendo como melhor resultado o sétimo lugar no exercício individual no Brasil.