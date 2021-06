Frederico Silva passa à 2.ª ronda do Open de Bratislava

O tenista português Frederico Silva está na 2.ª ronda do Open de Bratislava, na Eslováquia, depois de esta terça-feira ter vencido o alemão Tobias Kamke, na ronda inaugural.

O jogador das Caldas da Rainha, número 168 no "ranking" ATP, superou o experiente adversário, de 35 anos, que figura na 240 posição na hierarquia mundial, em dois sets, com duplo 6-4, em uma hora e 42 minutos.

Depois de ter perdido a vantagem de 4-1, Frederico Silva, de 26 anos, conseguiu recuperar na reta final da primeira partida e fechou ao cabo de 45 minutos, antes de selar o triunfo no segundo parcial com uma exibição mais sólida, embora tenha sofrido o "break" no seu primeiro jogo de serviço, e ao quarto "match point".

Na 2.ª ronda, o jogador português vai defrontar o vencedor do encontro entre os argentinos Sebastian Baez (185.º ATP) e Renzo Olivo (208.º ATP). O Open de Bratislava é um torneio da categoria Challenger.