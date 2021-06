Pedro Gonçalves no 11 da I Liga

O médio Pedro Gonçalves também está na equipa do ano da I Liga.

O jogador do Sporting foi o melhor marcador do campeonato (23 golos em 32 jogos) e titular indiscutível do novo campeão nacional.

“Agradeço a todos os capitães e treinadores que votaram em mim. É um orgulho ser reconhecido pelo meu trabalho”, disse “Pote”.

É o terceiro médio escolhido por treinadores e capitães das equipas depois de Sérgio Oliveira e João Palhinha.

Os outros nomes já conhecidos são Adan, Porro, Pepe, Coates e Nuno Mendes.