Seleção espanhola quer vacina da Janssen. Autoridades explicam que não é a indicada

Os responsáveis pela seleção espanhola pretendem que a comitiva que estará no Euro 2020 tome a vacina da Janssen contra a Covid-19, mas as autoridades sanitárias explicam que essa vacina, de uma só dose, "não é a indicada para a faixa etária" dos atletas, referiu o presidente do Conselho Superior dos Desportos, José Manuel Franco, em entresvita à Europa Press.

O ministro da Cultura, Educação e Desporto, José Manuel Uribes, já confirmou que os elementos da seleção espanhola serão vacinados, em regime de exceção, dado que, tal como em Portugal, a vacinação em Espanha está a decorrer por faixas etárias.