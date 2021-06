Ministério Público brasileiro sugere investigação e eventuais violações dos direitos humanos na Copa América

A PFDC pediu "uma ação coordenada voltada à investigação de eventuais práticas que violem, especialmente, os direitos à vida e à saúde, por parte de organizadores, transmissoras e patrocinadoras do evento".



O procurador federal dos direitos do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena, sugeriu à unidade do MPF no Rio de Janeiro a investigação de atos praticados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), pelas empresas patrocinadoras do evento e pelos Governos estadual e municipal.

Em São Paulo, a proposta é que as investigações se iniciem pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), pela Disney (canais ESPN e Fox Sports), que vão transmitir os jogos, e pelas empresas patrocinadoras das transmissões (Kwai e Betfair).

"Ao PRDC do DF sugere-se o apuramento em relação aos atos comissivos ou omissivos praticados pelos Governos federal e distrital. Já ao MPF de Goiás e de Mato Grosso o apuramento deve alcançar ações dos Governos estaduais e municipais referentes ao local da partida", indicou a Procuradoria em comunicado.

O Governo brasileiro confirmou na semana passada que o país receberá a Copa América e informou que a competição desportiva terá quatro sedes estaduais, num momento em especialistas preveem uma segunda vaga da pandemia no Brasil.