Luis Enrique chama Kepa para "bolha" da seleção espanhola

Kepa Arrizabalaga, guarda-redes do Chelsea, foi convocado por Luis Enrique e já está integrado no grupo de jogadores a treinar "em bolha", em Madrid. O selecionador espanhol acautela eventuais ausências, na sequência do caso positivo de Covid-19 de Sergio Busquets.

Luis Enrique tinha chamado 24 jogadores para o Euro 2020, mas desde segunda-feira que o grupo está em isolamento, com 23 atletas separados do médio do Barcelona.

O treinador convocou, na segunda-feira, Albiol, Rodrigo, Pablo Fornals, Carlos Soler e Brasi Méndez, aos quais se junta Kepa.

Kepa, de 26 anos, teve uma época apagada no Chelsea, na sombra de Mendy. O guarda-redes espanhol fez apenas 14 jogos. As opções de Luis Enrique para o Europeu foram Unai Simón, Devid de Gea e Robert Sánchez