Agente terá obrigado Silas "Wamangituka" a falsificar identidade para jogar na Europa

O Estugarda revelou, esta terça-feira, que Silas Wamangituka é, afinal, Silas Katompa Mvumpa. No site oficial, o clube alemão explica que o jogador foi vítima de chantagem e manipulação pelo seu antigo agente para jogar sob identidade falsa e mentir acerca da idade.

Segundo conta o Estugarda, Silas Katompa Mvumpa nasceu a 6 de outubro de 1998 em Kinshasa, no Congo, pelo que tem, atualmente, 22 anos de idade, ao contrário dos 21 que se acreditava ter até agora.

Em 2017, aos 18 anos, fez testes no Anderlecht, da Bélgica, com visto de viagem válido até novembro desse ano. Pouco antes de o visto expirar, o Anderlecht mostrou interesse em ficar com Silas em definitivo, mas pediu-lhe que voltasse ao Congo e tratasse de arranjar novo visto para regressar à Bélgica, de forma a poder assinar contrato.

Porém, o antigo agente de Silas terá pressionado o jogador, na altura com 18 anos, ainda na Bélgica, e tê-lo-á convencido de que, se regressasse ao Congo, não lhe seria permitido, depois, viajar de volta para a Europa. Silas acreditou e ficou a viver com o empresário em Paris, onde mudou a sua identidade e lhe foram entregues documentos falsificados com o nome Silas Wamangituka (um dos nomes do seu pai), com data de nascimento exatamente um ano anterior à verdadeira, 6 de outubro de 1999.

A partir dessa altura, Silas ficou sob a influência do empresário, que desviava parte dos rendimentos do jovem jogador e ameaçava-o de que nunca poderia voltar a jogar futebol se a história viesse a público.

Confiança no Estugarda permitiu confissão

No início da temporada 2019/20, Silas rumou ao Estugarda. Cerca de dois anos mais tarde, quando estabelecera uma relação de confiança com o clube e conseguira "distanciar-se gradualmente" do agente, o avançado contou a verdade ao Estugarda e mudou de representante.

"Graças aos seus consideráveis esforços para esclarecer a situação, Silas tem agora um passaporte congolês válido com os seus detalhes pessoais corretos. É do interesse de Silas e do Estugarda garantir que a situação é abordada corretamente de agora em diante", esclarece o clube.

Citado pelo site do Estugarda, Silas relata que "vivia constantemente com medo e estava muito preocupado" com a família, que vive no Congo:

"Foi muito difícil dar o passo de tornar a minha história pública e nunca teria tido a coragem de fazê-lo se o Estugarda e a minha equipa não se tivessem tornado uma segunda casa e um lugar seguro para mim."

O diretor desportivo do Estugarda, Sven Mislintat, salientou que Silas "foi a vítima" na situação e manifestou "o maior respeito pelo facto de, sendo tão jovem, ter tido a coragem de clarificar a situação".

"Continuaremos a dar-lhe toda a ajuda que ele precisar em todos os aspetos", assegurou o responsável pelo futebol do clube alemão.

Silas Katompa Mvumpa, de 22 anos, marcou 13 golos e fez cinco assistências em 27 jogos ao serviço do Estugarda, esta temporada.