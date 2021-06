Novo Banco: BPI queria "um outro banco mau" quando esteve interessado na compra

Fernando Ulrich, antigo presidente executivo do BPI, revelou hoje que, quando houve interesse em comprar o Novo Banco pela segunda vez, propôs a criação de um "outro banco mau", considerando a venda à Lone Star "uma boa operação".

O antigo presidente executivo e atual "chairman" do BPI Fernando Ulrich esteve hoje a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, tendo sido questionado pelo deputado do PS João Paulo Correia sobre o facto de o BPI ter estado interessado na compra do banco das duas vezes, quer na venda falhada de 2015 quer na que se efetivou em 2017.

"Na segunda venda, que depois terminou com a operação com a Lone Star, no documento de trabalho que entregámos ao Fundo de Resolução, a entidade que estava a vender, aí sim, fazíamos considerações desse tipo sobre as dúvidas que tínhamos, sobre a qualidade dos ativos do banco e aquilo que não gostávamos de comprar, digamos assim", assumiu.

De acordo com Fernando Ulrich, o BPI não apresentou a modalidade de "capital contingente" e aquilo que pretendia era que, "havendo um conjunto de ativos relativamente aos quais" o banco ou não gostava ou tinha muita dificuldade em avaliar, aquilo que foi proposta à equipa que tratava da venda era que esses ativos fossem retirados do banco.