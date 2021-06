Seleção entra na segunda fase da preparação para o Euro 2020

A seleção portuguesa de futebol realizao último treino antes do jogo particular com Israel, esta terça-feira, numa sessão na qual Fernando Santos deverá ter novamente à disposição todos os atletas convocados para a fase final do Euro 2020.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o conjunto luso tem um apronto agendado para as 17h00, pouco depois de o selecionador e um jogador falarem em conferência de imprensa, a partir das 16h15, na antevisão do derradeiro encontro de preparação para o Europeu, agendado para quarta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Fernando Santos deverá ter os 26 jogadores em pleno no relvado, à semelhança do que sucedeu na segunda-feira, naquele que foi o primeiro treino em que o técnico teve a totalidade do grupo às suas ordens.