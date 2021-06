Rúben Neves. “A final é o nosso objetivo”

O médio Rúben Neves acredita que a equipa está preparada para vencer Israel, entrar bem na fase final do Euro 2020 contra a Hungria e chegar à final.

“Quando representamos a Seleção, queremos sempre ganhar, seja o jogo particular ou não. Estamos todos a representar o nosso país e o nosso grande objetivo é sempre vencer. Claro que amanhã temos mais objetivos em foco, como ajustar a equipa e tentar melhorar em todos os aspetos para chegar ao jogo com a Hungria com a máquina afinada. Não importa o adversário ou o jogo, queremos sempre ganhar”, disse o jogador do Wolverhampton.

O internacional luso reafirmou o que tinha dito João Cancelo na véspera sobre o chamado “grupo da morte”. Atenção à Hungria.

“Seja contra Hungria, França ou Alemanha, iremos encarar todos os jogos para ganhar os três pontos. O primeiro grande objetivo é vencer a Hungria. Claro que não podemos olhar para a Hungria e menosprezá-los. É uma equipa forte, que vai jogar em casa, o que também é importante. Vamos ter que estar ao melhor nível para conseguir os três pontos”, referiu.

Chegados ao Euro 2020 como campeões europeus em título, Rúben Neves não tem dúvidas: “A final é o nosso objetivo desde o princípio, e vamos viajar com essa mentalidade. Sabemos que será uma competição extremamente difícil, mas a nossa cabeça está sempre na final. Vamos pensar jogo a jogo para conseguir lá chegar”.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida de preparação contra Israel, o atleta formado no FC Porto comentou o “plantel” que Fernando Santos tem ao dispor.

“O importante é termos jogadores capazes de fazer o que é pedido, agora, não importa quais sãos os jogadores e as suas características. Obviamente cada jogo tem as suas características e felizmente temos jogadores para tudo e isso é o mais importante”.