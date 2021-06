Portugal sob o peso da taça e do estatuto. Três ex-internacionais projetam Euro 2020

Costinha, Nuno Gomes e Jorge Andrade, três antigos internacionais e vice-campeões europeus em 2004, analisam com otimismo a participação de Portugal no Euro 2020 como detentor do título.

"Rúben Dias com a idade que tem tem uma maturidade fora do normal, excelente. O Pepe toda a sua vida foi titular em todas as equipas que passou, fez uma carreira de excelência. Com a idade não perdeu velocidade e ainda ganhou em leitura de jogo. Para mim, continua a ser o melhor central do mundo", refere o antigo internacional português.

Quem percebe de golos é Nuno Gomes, que aponta quatro nomes à conquista do título de melhor marcador do Euro 2020: o inglês Harry Kane, o francês Kylian Mbappé, o belga Romelu Lukaku e o português Cristiano Ronaldo. A preferência vai para o antigo companheiro:

"São jogadores diferentes, mas com veia goleadora muito alta. E o Cristiano já nos habituou desde cedo que quer competir sempre pelos prémios, pelos recordes, por isso estou em crer que vai também deixar a sua marca e espero que consiga ultrapassar essa fasquia de golos. Quantos mais melhor, porque era bom sinal para a nossa seleção."