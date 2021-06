Fernando Santos garante que Israel não é "exame" para a Hungria

Fernando Santos garantiu, esta terça-feira, que o particular de Portugal frente a Israel, o último de preparação para o Euro 2020, não será um teste aos jogadores para ver quem alinhará diante da Hungria, na estreia.

"Estamos centrados naquilo que estamos a trabalhar, no nosso processo de jogo, o que a equipa faça nos vários momentos de jogo. Os jogadores têm sido inexcedíveis no trabalho. Todos, sem exceção. Os jogos com Espanha e Israel têm a ver com este processo aquisitivo. Não haverá nenhum exame amanhã [quarta-feira], nem houve com a Espanha, para algum jogador estar no jogo com a Hungria", assegurou o selecionador nacional, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Fernando Santos explicou, ainda, que os jogos com Espanha e Israel "não têm a ver com os adversários", mas sim com trabalhar comportamentos da equipa. "Isto não é um teste para os nossos jogadores", reiterou.

"Temos é de seguir o nosso processo e não podemos estar a ziguezaguear sempre. Temos um processo de jogo, vamos ver se está a funcionar bem. Temos de testá-la. Se virmos que não está a funcionar, teremos de ajustar", reconheceu o timoneiro da equipa das quinas.