Fernando Santos deixaria de fumar para ser campeão europeu

Fernando Santos abdicaria de quase tudo para ser campeão da Europa. Inclusive o tabaco, que empacotou para um mês, até ao dia da final.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, na Cidade do Futebol, o selecionador nacional foi confrontado com um cenário: se lhe dissessem que ganharia o Campeonato da Europa se deixasse de fumar, deixava?

"Deixava", declarou Fernando Santos, sem hesitar, acrescentando que "há muitas coisas que deixava de fazer" para conquistar o Euro 2020.

"Se me dissessem para deixar de acreditar em Deus, não. Perco o Campeonato da Europa já. Se me dissessem para me separar da minha mulher ou dos meus filhos, não vou ao Campeonato da Europa. Agora, tudo o resto, acho que deixava para ser campeão europeu", frisou.

(em atualização)