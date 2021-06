Pedrinho de saída para o Shakhtar. Empresário lamenta escassa utilização no Benfica

Pedrinho está de malas prontas para rumar à Ucrânia. A imprensa desportiva dá o negócio entre Shakhtar e Benfica como iminente. O acordo será fechado por 18 milhões de euros, valor que o Benfica acordou pagar ao Corinthians há um ano.

Na prática, os encarnados deverão recuperar o investimento realizado no jogador brasileiro, que teve uma utilização intermintente, por parte de Jorge Jesus.

É precisamente a isso que alude o empresário de Pedrinho, numa publicação nas redes sociais. Will Dantas escreve que "contra factos não existem argumentos" e publica um vídeo com alguns momentos do seu representando com a camisola do Benfica.

"Alguns lances dos poucos minutos em que Pedrinho esteve em campo. Só para constar, as poucas partidas em que o colocaram a titular sacaram-no logo no início do segundo tempo, noutras entrou quando faltavam apenas cinco ou 10 minutos para terminar o jogo. Pasmem-se, [num jogo] entrou a 20 segundos do final. Não acreditem em 'estatísticas'", escreveu.

Pedrinho, de 23 anos, tem contrato com o Benfica até 2025 e uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.