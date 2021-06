Governo, Presidente da República e autarca de Lisboa inauguram museu vazio

Duzentos e vinte e seis anos depois da colocação da primeira pedra do Palácio Nacional da Ajuda, foi concluída esta segunda-feira a fachada poente que faz o remate do edifício. O espaço que vai albergar o futuro Museu do Tesouro Real foi inaugurado, mas ainda com os espaços vazios. A ocasião de ponta e circunstância juntou numa operação para a imagem, o primeiro-ministro, ministra da Cultura, Presidente da República e o autarca de Lisboa. Lá dentro, e depois de passar a zona de controle de segurança, as paredes brancas contrastavam com o dourado da caixa-forte que irá guardar o tesouro real, mas onde agora apenas foram colocadas duas peças para dar o exemplo do que será o museu que tem abertura prevista para novembro. A nova ala do Palácio Nacional da Ajuda é um projeto da autoria de João Carlos Santos, arquiteto da Direção-geral do Património Cultural que deu a conhecer a obra. “Trata-se de um museu do Século XXI”, afirmou o seu autor que explicou que a estrutura contruída “não toca no Palácio Nacional da Ajuda”, está encostada ao edifício que alberga o Ministério da Cultura. João Carlos Santos avança com os números “foram usadas mil toneladas de aço”. Com uma área construída de 12 mil metros quadrados, o edifício, tem no centro uma caixa-forte com “40 metros de comprimento, por 10 metros de largura e 10 de altura”, detalhou o arquiteto. Lá dentro vão ficar cerca de “mil peças restauradas, apresentadas em 11 núcleos” com design de Francisco Providência e Miguel Palmeiro. A gestão da obra ficou a cargo da Associação de Turismo de Lisboa. João Carlos Santos lembra orgulhoso que “desde há 40 anos que não era criado um museu nacional de raiz”.

A obra que começou orçada em 15 milhões, acabou por custar 31 milhões de euros. Parte financiada pela famosa taxa turística aplicada em Lisboa que Fernando Medina tanto viu criticada. O autarca de Lisboa, num discurso em que não deixou de elogiar os anteriores ministros da Cultura, João Soares e Luís Filipe Castro Mendes, recordou a “aspereza do debate” em torno da taxa “a que apelidaram de taxinha”. Fernando Medina referiu que “o tempo veio dar razão” à opção de usar a taxa turística de Lisboa para financiar a obra. Sem se referir à derrapagem no valor global da obra, o autarca explicou que 17 milhões da verba usada são do Fundo para o Desenvolvimento Turístico. O que nas contas do autarca representam, “em quatro anos de obra, cerca de quatro milhões ano” investidos no futuro museu. As joias roubadas e a gafe de António Costa Numa tarde marcada por discursos de elogios, António Costa referiu-se ao arquiteto autor do projeto como um homem de “coragem”, lembrando que na arquitetura, ao contrário de outras áreas, a obra de um arquiteto é sempre pública e de escrutínio publico. A ala poente do Palácio Nacional da Ajuda, que ao longo de 226 anos teve sucessivos projetos e percalços, foi financiada também em parte com a verba da indemnização que Portugal recebeu depois do roubo das joias da coroa, durante uma exposição na Holanda.