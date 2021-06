​Évora: Aqueduto quinhentista vai ser reativado para levar a água a jardins e espaços verdes

O Aqueduto da Água da Prata, uma das obras mais relevantes da primeira metade do século XVI na cidade de Évora, com 18 quilómetros, vai ser reativado através do projeto “LIFE – Água da Prata”, por iniciativa da Câmara Municipal.



“O projeto “LIFE - Água da Prata” integra a estratégia global do município para tornar Évora uma cidade mais sustentável, amiga do ambiente, e melhor preparada para enfrentar os efeitos nocivos das alterações climáticas”, fundamente a autarquia num comunicado enviado à Renascença.

Os trabalhos com “inicio nos próximos dias”, vão possibilitar substituir a água tratada que é utilizada na rega dos espaços verdes da cidade, “por água proveniente de nascentes e captações naturais, transportada através do aqueduto.”

O município acredita que, desta forma, “será minimizado o impacto da utilização da água tratada da rede pública”, com benefícios “ambientais e económicos”, esperando-se uma “poupança de 120.000 m3 por ano.”

Inaugurado em 1537, o Aqueduto da Água da Prata que levava a água para consumo humano até ao centro da cidade, regressa à sua função, embora com uma finalidade diferente, mas continuando a transportar a água “por gravidade e respeitando os métodos originais”, explica o município, ao mesmo tempo que garante que “o monumento não será minimamente afetado na sua traça original.”