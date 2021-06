Nuno Mendes é o defesa-esquerdo do 11 do ano da I Liga

Nuno Mendes é o defesa-esquerdo do ano, para a Liga Portugal. O jogador do Sporting integra o 11 do ano, definido através da votação dos 18 treinadores da I Liga.

O internacional português, que está no grupo de Fernando Santos para o Euro 2020, foi uma das revelações do Sporting campeão nacional.

O jogador mostrou-se feliz com a nomeação e agradeceu aos seus companheiros pelo apoio que lhe deram durante a temporada: “Obrigado aos meus colegas que me ajudaram muito. Agora é dar continuidade ao trabalho".

Nuno Mendes foi utilizado em 29 jornadas por Rúben Amorim e marcou um golo. Com a eleição de Nuno Mendes fica fechada a defesa no 11 do ano da I Liga, com forte presença de jogadores do Sporting.

Adán é o guarda-redes; Porro é o lateral-direito; Coates e Pepe os centrais. A Liga está a anunciar os melhores do ano, por posição.