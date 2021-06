“São feridas difíceis de curar”. Padre alerta para raptos em Cabo Delgado

O padre Kwiriwi Fonseca, responsável pela comunicação da Diocese de Pemba, denuncia o rapto de centenas de jovens rapazes e raparigas naquela região desde outubro de 2017. “São feridas difíceis de curar”, afirma o sacerdote em declarações à Fundação AIS.

Embora não existam estatísticas oficiais sobre o número de pessoas raptadas, o padre Fonseca não tem dúvidas em afirmar que serão centenas de jovens.

“Podemos falar em centenas porque se nós contarmos com todas as aldeias onde houve raptos, podemos [apontar] para esse número sim”, afirma o sacerdote, acrescentando que as centenas de jovens terão sido levados com objetivos muito concretos.

“Os terroristas estão a usar meninos para os treinar, enquanto as meninas são feitas de esposas, violadas. Algumas das mulheres, quando [os terroristas] percebem que [já] não lhes interessa, são mandadas embora”, denuncia.

Denunciar a situação das pessoas raptadas pelos terroristas em Cabo Delgado, assim como procurar apoiar os deslocados é uma das missões deste sacerdote católico. No seu dia a dia, contacta com os que foram forçados a fugir, escuta as suas memórias dolorosas e procura ajudá-los a descobrir caminhos de futuro no meio da tempestade em que se encontra a região norte de Moçambique.

O sacerdote não esquece, por isso, o relato que escutou de uma mulher de Mucojo que perdeu toda a família.

“Apareceram lá cinco homens de surpresa [e as populações] perceberam que eram eles, eram os Al-Shabaab, os terroristas. E os terroristas encontraram lá o marido desta senhora, o seu irmão, quatro filhos e levaram os três meninos, um de 14, outro de 12 e outro de 10 anos. O marido e o irmão já tinham sido amarrados. E insistiram para que a mulher se fosse embora pois iriam matar o marido e o irmão. Ela resistiu e não saiu do local. Então, viu degolar o seu marido e o seu irmão. Naquele momento uma criança, uma menor, dos seus dois ou três anos, viu [também] toda esta cena e essa criança neste momento [continua] assustada e insiste para que voltem [à aldeia] para ver o pai. Ela viu tudo isso”, descreve o sacerdote à AIS.