Comunicação: ​Bispos de Portugal e Espanha debatem Jornada Mundial da Juventude

As comissões episcopais que coordenam o setor das comunicações sociais na Conferência Episcopal de Portugal e de Espanha estão a realizar, até quarta-feira, em Lisboa, o seu encontro ibérico.



A Comissões Episcopais que coordenam o setor das Comunicações Sociais em Portugal e Espanha, na Igreja Católica, referem em comunicado que “a realização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em 2023, é o tema em debate nas sessões de trabalho deste Encontro Ibérico, que constitui uma oportunidade de diálogo entre bispos dos dois países sobre temas relevantes” para os dois países.

“As expectativas crescentes em Portugal para acolher jovens de todo o mundo e a preparação do maior evento católico destinado à juventude, por um lado, e, por outro, a experiência e o impacto que Espanha pode testemunhar por ter organizado duas JMJ (em Santiago de Compostela, em 1989, e em Madrid, em 2011) serão argumentos que vão estimular o debate entre as duas delegações presentes neste encontro”, acrescenta o comunicado.

O encontro ibérico termina com a celebração de uma eucaristia na Igreja do Parque das Nações, no dia 9 de junho, quarta-feira, às 12h00.

No final, os presidentes das Comissões Episcopais de Comunicação de Portugal e Espanha, D. João Lavrador e D. José Maria Lorca, respetivamente, estão disponíveis para prestar declarações à comunicação social.