Parlamento vai levantar imunidade parlamentar de Ascenso Simões

O parlamento vai levantar a imunidade parlamentar ao deputado do PS Ascenso Simões para ser ouvido no processo após um incidente, em setembro de 2020, com um agente da PSP, junto à Assembleia da República.

O parecer para levantar a imunidade parlamentar do deputado, que só assim pode ser ouvido no processo pelo Ministério Público, foi aprovado por unanimidade na comissão parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados e vai ser votado pelo plenário da Assembleia da República, na quarta-feira.

O parlamentar socialista também tinha pedido o levantamento da imunidade.

Após o incidente, junto à Assembleia da República, em setembro de 2020, filmado por um cidadão, e em que houve versões contraditórias sobre se a Ascenso Simões foi ou não dada ordem de detenção pelo polícia, o deputado do PS e o agente da PSP apresentaram queixas, que deram origem a este processo.

Em 17 de setembro de 2020, o ministro da Administração Interna pediu à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) a "abertura de um inquérito para apurar a atuação da PSP e eventuais responsabilidades no caso do deputado socialista Ascenso Simões".

No dia anterior, o deputado terá alegadamente recebido uma ordem de detenção por parte de um agente da PSP, na rua de São Bento, em Lisboa, junto ao parlamento, depois de uma troca de insultos com o polícia, noticiou o jornal "Correio da Manhã".

"[O polícia] disse-me que estava detido", disse Ascenso Simões ao CM, mas a PSP afirmou depois, em comunicado, que "não foi dada qualquer ordem de detenção a qualquer cidadão na situação em apreço".